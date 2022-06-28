В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
18 минут назад

Болгария решила выслать 70 российских дипломатов

Lenta.ru

Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. О соответствующем решении Софии сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Болгария вышлет десятки российских дипломатов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Болгария объявила о высылке 10 российских дипломатов

Болгарский премьер-министр Кирилл Петков заявил, что дипломатов из РФ якобы уличили в шпионаже. Источник в МИД России пообещал, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству премьер-министра Петкова. Комментируя ситуацию, Петков возложил ответственность на произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову.

В мире,Элеонора Митрофанова,МИД России,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители