Болгария вышлет десятки российских дипломатов

Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. О соответствующем решении Софии сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Болгарский премьер-министр Кирилл Петков заявил, что дипломатов из РФ якобы уличили в шпионаже. Источник в МИД России пообещал, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии.