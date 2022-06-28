Болгария вышлет десятки российских дипломатов

Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. О соответствующем решении Софии сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.
Болгарский премьер-министр Кирилл Петков заявил, что дипломатов из РФ якобы уличили в шпионаже. Источник в МИД России пообещал, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Болгарии.
Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству премьер-министра Петкова. Комментируя ситуацию, Петков возложил ответственность на произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову.