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15 часов назад

Комендатура Херсона задержала бывшего мэра Игоря Колыхаева

ТАССиещё 2

Комендатура Херсона задержала бывшего мэра Игоря Колыхаева, руководившего городом при украинской власти, сообщила во вторник в Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева.

В Херсоне задержан бывший мэр Колыхаев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подтверждаю, что Колыхаев задержан комендатурой, подробности позже", - написала она.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что бывшие чиновники, работавшие в регионе при украинском режиме, продолжают пытаться повлиять на процессы, происходящие на освобожденной территории, предпринимая попытки организации саботажа. Среди таких чиновников Стремоусов называл и Колыхаева.

После увольнения Колыхаева в апреле градоначальником Херсона был назначен депутат городского совета Александр Кобец.

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