В Херсоне задержан бывший мэр Колыхаев

Комендатура Херсона задержала бывшего мэра Игоря Колыхаева, руководившего городом при украинской власти, сообщила во вторник в Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева.

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"Подтверждаю, что Колыхаев задержан комендатурой, подробности позже", - написала она.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что бывшие чиновники, работавшие в регионе при украинском режиме, продолжают пытаться повлиять на процессы, происходящие на освобожденной территории, предпринимая попытки организации саботажа. Среди таких чиновников Стремоусов называл и Колыхаева.