В Херсоне задержан бывший мэр Колыхаев

Комендатура Херсона задержала бывшего мэра Игоря Колыхаева, руководившего городом при украинской власти, сообщила во вторник в Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева.
"Подтверждаю, что Колыхаев задержан комендатурой, подробности позже", - написала она.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что бывшие чиновники, работавшие в регионе при украинском режиме, продолжают пытаться повлиять на процессы, происходящие на освобожденной территории, предпринимая попытки организации саботажа. Среди таких чиновников Стремоусов называл и Колыхаева.
После увольнения Колыхаева в апреле градоначальником Херсона был назначен депутат городского совета Александр Кобец.