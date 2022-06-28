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16 часов назад

В Дании призвали население экономить электроэнергию этим летом

Газета.Ruиещё 1

Датское энергетическое агентство призвало население экономить электроэнергию в этот летний период на фоне обострившегося энергетического кризиса в Евросоюзе. Сообщение об этом пресс-служба ведомства опубликовала на своем сайте.

В Дании призвали население экономить электроэнергию этим летом
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Поставки газа в Европу находятся под угрозой. Это влияет на цены на энергоносители и оказывает давление на предложение [на энергетическом рынке] в Дании. Поэтому сейчас стало особенно важно, чтобы мы сократили потребление энергии», — подчеркнули в пресс-службе энергетического агентства.

15 июня Статистическое управление Дании сообщило, что в королевстве установился рекордный уровень инфляции. Впервые за последние 39 лет показатель роста цен достиг 7,4%. Повышение стоимости коснулось потребительских товаров, бензина и электроэнергии.

В конце мая сообщалось, что крупнейшая энергетическая компания Дании Ørsted отказалась платить «Газпрому» за газ рублями. В итоге российская компания прекратила поставлять топливо этому предприятию. В Ørsted заявили, что заранее готовились к такому повороту, и смогут найти замену российскому топливу.

Во второй половине июня датское издание DR написало, что стране грозит «настоящий кризис газоснабжения» из-за сокращения поставок газа российской компанией «Газпром» по «Северному потоку» и роста цен на энергоресурсы.

В мире,Газпром,ЕС,
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