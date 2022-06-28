В Дании призвали население экономить электроэнергию этим летом

«Поставки газа в Европу находятся под угрозой. Это влияет на цены на энергоносители и оказывает давление на предложение [на энергетическом рынке] в Дании. Поэтому сейчас стало особенно важно, чтобы мы сократили потребление энергии», — подчеркнули в пресс-службе энергетического агентства.