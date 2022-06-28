Макрон заявил о недопустимости победы России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что Россия не должна победить в украинском конфликте, передает РИА «Новости»РИА Новости.

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«Россия не может и не должна победить. Наша поддержка Украине и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько потребуется, с необходимой интенсивностью в течение следующих недель и следующих месяцев», — подчеркнул французский лидер.

При этом Макрон выразил надежду на то, что конфликт на Украине завершится до конца 2022 года. Политик заверил, что Франция продолжит помогать Украине оружием, добавив, что вооружения его страны предназначены исключительно для помощи в защите территорий Украины.