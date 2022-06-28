Макрон заявил о недопустимости победы России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что Россия не должна победить в украинском конфликте, передает РИА «Новости»РИА Новости.
«Россия не может и не должна победить. Наша поддержка Украине и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько потребуется, с необходимой интенсивностью в течение следующих недель и следующих месяцев», — подчеркнул французский лидер.
При этом Макрон выразил надежду на то, что конфликт на Украине завершится до конца 2022 года. Политик заверил, что Франция продолжит помогать Украине оружием, добавив, что вооружения его страны предназначены исключительно для помощи в защите территорий Украины.
Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получит «значительное число» бронетранспортеров, которые, по его словам, необходимы украинской армии «для быстрого перемещения по районам, которые находятся под обстрелом противника». Кроме бронемашин для перевозки личного состава, Украина также закупила у Франции противокорабельные ракетные комплексы Exocet.