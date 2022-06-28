Страны G7 решили принять участие в осеннем саммите G20

Страны Группы семи ( Великобритания , Германия , Италия , Канада , США , Франция и Япония ) приняли решение участвовать в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали . Об этом во вторник заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в Эльмау.

"Что касается G20, то во время переговоров существовало большое единство во мнении, что мы не хотим разобщать двадцатку. Поэтому, с точки зрения сегодняшнего дня, было принято решение со стороны стран, которые собрались тут, отправиться туда", - отметил Шольц.

Саммит "двадцатки" должен состояться в ноябре на индонезийском курортном острове Бали в очном формате. Эта группа была основана на конференции в Берлине, которая прошла 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Решения G20, которые принимаются консенсусом, не имеют обязательной силы и подлежат одобрению в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других финансовых и экономических организациях.