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14 минут назад

Страны G7 решили принять участие в осеннем саммите G20

ТАСС

Страны Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приняли решение участвовать в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Об этом во вторник заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в Эльмау.

Страны G7 решили принять участие в осеннем саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается G20, то во время переговоров существовало большое единство во мнении, что мы не хотим разобщать двадцатку. Поэтому, с точки зрения сегодняшнего дня, было принято решение со стороны стран, которые собрались тут, отправиться туда", - отметил Шольц.

Саммит "двадцатки" должен состояться в ноябре на индонезийском курортном острове Бали в очном формате. Эта группа была основана на конференции в Берлине, которая прошла 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Решения G20, которые принимаются консенсусом, не имеют обязательной силы и подлежат одобрению в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других финансовых и экономических организациях.

26-28 июня в окрестностях популярного курорта Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) прошла встреча лидеров стран Группы семи. По приглашению Шольца в замок Эльмау прибыли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Канады, Италии и Японии Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Марио Драги и Фумио Кисида.

В мире,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Борис Джонсон,Марио Драги,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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