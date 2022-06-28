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17 часов назад

Джонсон и Трюдо померились размерами своих самолетов на саммите G7

Алиса Селезнёва

Премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон устроили необычное соревнование на саммите G7 в Германии. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным издания, приветствуя своего канадского коллегу Джонсон отметил, что восхищен его самолетом «Canada Force One». Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что его правительственный борт не сравнится по размеру с британским самолетом.

«У нас обоих очень маленькие самолеты», — пришли к выводу главы правительств Великобритании и Канады.

Саммит стран G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США проходит 26-28 июня в окрестностях курорта Гармиш-Партенкирхена.

В ходе него главы G7 вспомнили и российского президента Владимира Путина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошутил, спросив присутствовавших, стоит ли им снять пиджаки, чтобы выглядеть круче главы России. В свою очередь Трюдо отметил, что можно устроить «показ верховой езды с голым торсом», но только после того, как будут сделаны официальные фотографии.

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