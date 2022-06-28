Страны БРИКС: список 2022, расшифровка и история

БРИКС — объединение из пяти стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Слово «БРИКС» представляет собой аббревиатуру из первых букв англоязычных названий этих государств. Расшифровка BRICS: Brazil, Russia, India, Chinа, South Africa. Рассказываем, что такое страны БРИКС в 2022 году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Итак, в БРИКС входят:

Видео дня

Бразилия Россия Индия Китай Южно-Африканская Республика

Что такое БРИКС

Как говорится на сайте Минэкономразвития РФ, участники БРИКС занимают уникальное место в мировой экономике. Их совместная доля в мировом ВВП составляет 30% (по паритету покупательской способности национальных валют). Страны БРИКС являются масштабным мировым рынком. Общая численность их жителей составляет около 2,8 млрд человек, или 42% населения Земли. Основные направления, по которым сотрудничают члены БРИКС — торговля, инвестиции и финансы; цифровая повестка и устойчивое развитие.

Последовательность букв в слове «БРИКС» определяется, в частности, тем, что это слово в английской транскрипции очень похоже на bricks («кирпичи»).

«Именно в качестве кирпичей, из которых состоит миропорядок — если не прямо сейчас, то в некоторой недальней перспективе — позиционируют себя участники группы», — говорилось в материале журнала «Эксперт» за 2011 год, посвященном саммиту организации в Санье.

Все страны БРИКС неоднократно характеризовались экспертами как наиболее быстроразвивающиеся крупные государства.

История БРИКС

Объединение было образовано в 2006 году по инициативе российской стороны. Процедура создания организации состоялась в рамках Петербургского экономического форума.

Первоначально в названии использовалась аббревиатура БРИК. Это было объединение четырех стран — Бразилии, России, Индии и Китая. Такое наименование группа государств носила до момента, когда к ней присоединилась ЮАР в 2011 году. Тогда к названию добавилась буква С (S — South Africa, Южно-Африканская Республика).

В 2014 году государства БРИКС создали собственную международную финансовую организацию — Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае. Банк призван мобилизовать ресурсы, необходимые для реализации проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах-участниках объединения.

В 2020 году в БРИКС председательствовала Россия.

globallookpress.com

Встречи БРИКС

Среди мероприятий, которые проводятся в рамках БРИКС:

ежегодные саммиты;

встречи представителей, курирующих вопросы национальной безопасности;

встречи управляющих Новым банком развития;

встречи глав МИД, министров экономики и внешней торговли, а также руководителей других ведомств;

заседания рабочих групп по сотрудничеству в различных сферах.



Вопрос о новых участниках

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 июля 2022 года сообщила в своем Telegram-канале, что заявку на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран.

Аналогичную информацию распространили аргентинский лидер Альберто Фернандес и представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, пишет «Газета.Ru».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва положительно смотрит на вопрос расширения БРИКС.

«Хотя понимаем, что к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно», — добавил Ушаков.