Макрон поспорил с Зеленским в вопросе признания России «спонсором терроризма»

«Мы вводим санкции против России, но нам не нужен квалификатор, чтобы устанавливать эти санкции. Это должно делать правосудие», - сказал он.

Ранее Макрон заявил, что не разделяет призывов к «войне с русским народом» и осудил «все чрезмерные высказывания».

Макрон подчеркнул, что ЕС ввел шесть пакетов санкций, чтобы остановить конфликт, и стремится построить мир. По его словам, в какой-то момент огонь прекратится, президенту Украины придется договариваться с Россией, и европейцы тоже будут за столом переговоров.