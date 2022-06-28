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11 минут назад

Макрон ответил Зеленскому на призыв объявить Россию спонсором терроризма

Мария Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал призыв главы Украины Владимира Зеленского объявить Россию страной-спонсором терроризма. Об этом сообщает TF1.

Макрон поспорил с Зеленским в вопросе признания России «спонсором терроризма»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Зеленский рассказал, что призвал США и страны G7 внести Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Макрон подчеркнул, что Франция «не разделяет подобной методологии» и стремится руководствоваться юридическим подходом.

«Мы вводим санкции против России, но нам не нужен квалификатор, чтобы устанавливать эти санкции. Это должно делать правосудие», - сказал он.

Ранее Макрон заявил, что не разделяет призывов к «войне с русским народом» и осудил «все чрезмерные высказывания».

«Зеленскому пора умерить ожидания»

Макрон подчеркнул, что ЕС ввел шесть пакетов санкций, чтобы остановить конфликт, и стремится построить мир. По его словам, в какой-то момент огонь прекратится, президенту Украины придется договариваться с Россией, и европейцы тоже будут за столом переговоров.

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