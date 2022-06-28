Молдавии предрекли голод из-за антироссийских санкций

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор предупредил о том, что в республике начнется голод, если она присоединится к санкциям против России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти Молдавии сообщили о готовности принять участие в санкционной кампании в обмен на получение статуса кандидата в Европейский союз (ЕС).

«Это самая невыгодная сделка, которую только можно себе представить по отношению к жителям страны. В случае присоединения к санкциям против России Молдавию ждет холод, голод и нищета», — утверждает политик.

Шор отметил, что республика в таком случае лишится поставок электроэнергии, топлива и рынка сбыта своей продукции. Он выразил уверенность в том, что жители страны хотели бы сохранения хороших отношений с Россией.

Украина и Молдавия официально стали кандидатами на вступление в Евросоюз 23 июня. По словам спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, Кишинев выступит за принятие антироссийских санкций.