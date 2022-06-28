В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
18 часов назад

Молдавии предрекли голод из-за антироссийских санкций

Лера Букина

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор предупредил о том, что в республике начнется голод, если она присоединится к санкциям против России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Молдавии предрекли голод из-за антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что власти Молдавии сообщили о готовности принять участие в санкционной кампании в обмен на получение статуса кандидата в Европейский союз (ЕС).

«Это самая невыгодная сделка, которую только можно себе представить по отношению к жителям страны. В случае присоединения к санкциям против России Молдавию ждет холод, голод и нищета», — утверждает политик.

Шор отметил, что республика в таком случае лишится поставок электроэнергии, топлива и рынка сбыта своей продукции. Он выразил уверенность в том, что жители страны хотели бы сохранения хороших отношений с Россией.

Украина и Молдавия официально стали кандидатами на вступление в Евросоюз 23 июня. По словам спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, Кишинев выступит за принятие антироссийских санкций.

Ранее глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что надеется на сохранение взаимодействия с Содружеством, несмотря на статус кандидата в ЕС.

В мире,Санкции,Илан Шор,Сергей Лебедев,Исполком СНГ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители