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34 минуты назад

В G7 заявили о создании нового «плана Маршалла» для восстановления Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла», заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы также уже обсудили... восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное – что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и... ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен «план Маршалла» для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит», – приводит его слова РИА «Новости».

Также Шольц заявил, что события на Украине продемонстрировали зависимость от российских энергоносителей, Запад будет ее снижать.

«Все мы согласны, в чем будущее. А именно – не в газе», – сказал он.

По его словам, этот энергоресурс нужен на переходный период и поэтому есть смысл в отдельных инвестициях. Шольц напомнил, что к 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности, сообщает ТАСС.

Шольц назвал условие отмены санкции против России

Напомним, «Большая семерка» (G7) будет координировать санкции против России на беспрецедентном уровне так долго, как потребуется, говорится в итоговом коммюнике, распространенном по итогам саммита «семерки» в Баварии.

В мире,Видео,Олаф Шольц,ЕС,
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