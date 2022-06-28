В G7 заявили о создании нового «плана Маршалла» для восстановления Украины

«Мы также уже обсудили... восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное – что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и... ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен «план Маршалла» для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит», – приводит его слова РИА «Новости».