В G7 заявили о создании нового «плана Маршалла» для восстановления Украины

В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла», заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы также уже обсудили... восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное – что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и... ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен «план Маршалла» для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит», – приводит его слова РИА «Новости».
Также Шольц заявил, что события на Украине продемонстрировали зависимость от российских энергоносителей, Запад будет ее снижать.
«Все мы согласны, в чем будущее. А именно – не в газе», – сказал он.
По его словам, этот энергоресурс нужен на переходный период и поэтому есть смысл в отдельных инвестициях. Шольц напомнил, что к 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности, сообщает ТАСС.
Напомним, «Большая семерка» (G7) будет координировать санкции против России на беспрецедентном уровне так долго, как потребуется, говорится в итоговом коммюнике, распространенном по итогам саммита «семерки» в Баварии.