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44 минуты назад

Страны G7 дали обещание по антироссийским санкциям

Алиса Селезнёва

Лидеры стран «большой семерки» пообещали, что санкции, в том числе против России, не затронут поставки продовольствия. Об этом со ссылкой на заявление, сделанное по итогам саммита G7, пишет РБК.

«Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи», - приводит цитату из документа Reuters.

Также Франция, США, Великобритания, Германия, Канада, Япония, Италия обязались выделить $4,5 млрд на защиту наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания.

Байден досрочно покинул саммит G7

После начала Россией спецоперации на Украине ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. При этом в ООН неоднократно заявляли об угрозе голода из-за дефицита зерна.

Страны Запада обвинили РФ в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. В Москве эти обвинения отвергли и отметили, что готовы обеспечить беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует акваторию Черного моря.

При этом в США анонсировали введение санкций G7 в отношении тех, кто причастен к краже продовольствия с территории Украины. По данным The New York Times, в середине мая США сообщили более чем дюжине стран о том, что российские власти пытаются продать зерно, заблокированное на Украине из-за боевых действий, африканским странам. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что «Россия не крала никакого зерна».

В мире,Видео,Дмитрий Песков,ООН,ЕС,
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