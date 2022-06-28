Журналисты подслушали разговор Байдена и Макрона на саммите G7

«Он сказал мне две вещи. Что он на максимуме, на максимуме производственных мощностей. Это то, что он утверждает. А потом он сказал, что саудиты могут увеличить добычу на 150 тысяч баррелей в день. Может быть, немного больше, но у них не появится дополнительных мощностей раньше, чем через шесть месяцев», - сказал он Байдену.