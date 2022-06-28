Журналисты подслушали разговор Байдена и Макрона на саммите G7

Приватный разговор президента США Джо Байдена и французского лидера Эммануэля Макрона попал на видео. В частности, президенты говорили о увеличении добычи нефти. Об этом пишет Телеграм-канал «Пул №3».
В кулуарах G7 Макрон напомнил своему американскому коллеге о своей просьбе увеличить добычу. По словам президента Франции, у Саудовской Аравии и ОАЭ недостаточно нефтяных мощностей, чтобы заместить российскую нефть. Он также добавил, что имел разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом.
«Он сказал мне две вещи. Что он на максимуме, на максимуме производственных мощностей. Это то, что он утверждает. А потом он сказал, что саудиты могут увеличить добычу на 150 тысяч баррелей в день. Может быть, немного больше, но у них не появится дополнительных мощностей раньше, чем через шесть месяцев», - сказал он Байдену.
Судя по видео, американский лидер слушал французского коллегу с некоторым непониманием. В конце своей речи Макрон спросил: «Что делать с русскими нефтью и газом?». Ответа от Байдена не последовало.