Названа дата вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс 29 июня. Дату присоединения государств к блоку назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По словам генсека, Хельсинки и Стокгольм будут приняты в НАТО на саммите блока, который проходит в Мадриде. Он уточнил, что приглашение должно пройти процесс ратификации в 30 парламентах.

«Это всегда требует некоторого времени, но я также ожидаю, что это произойдет довольно быстро, потому что союзники готовы попытаться ускорить процесс ратификации», — рассказал Столтенберг.

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. В администрации турецкого президента заявили, что Анкара смогла добиться от двух стран желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в альянсе были устранены.