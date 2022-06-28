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44 минуты назад

Бывший депутат Рады ответил на обвинения в предательстве Украины

Lenta.ru

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко ответил в своем Telegram-канале на поступающие в своей адрес обвинения о предательстве украинской власти, подчеркнув, что его вера в Россию не имеет с этим ничего общего.

Бывший депутат Рады ответил на обвинения в предательстве Украины
Фото: вконтактевконтакте

Журавко также рассказал, за что уважает президента России Владимира Путина. По его словам, российский лидер защищает интересы государства и жителей страны. Кроме того, считает политик, Путин, в частности, «вывел страну из затяжного кризиса» нулевых годов, смог остановить чеченскую войну и разрушение Сирии, не дав «незаконно свергнуть сирийского лидера».

«Только он и Россия остановят гражданскую и братоубийственную войну на Украине. Только Россия с сильным лидером поставит на свое место этот проклятый Запад и Америку. Я как украинец поддерживаю спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации», — подчеркнул Журавко.

Экс-депутат Рады отметил, что против России ополчились европейские страны и США, которые пойдут на все, для ослабления Москвы. Поэтому россиянам необходимо объединиться и прекратить ссориться между собой, чтобы Украина, Россия и Белоруссия стали единым государством.

«Россия — вперед! Я в Россию-матушку верю. Победа будет за нами!» — заключил Журавко.

Ранее Журавко предсказал ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского западными спецслужбами. При этом экс-депутат считает, что украинский лидер решил стать заложником Запада самостоятельно.

В мире,Алексей Журавко,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,
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