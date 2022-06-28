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2 часа назад

Избиение афроамериканками таксистки из России попало на видео

Александр Кузьмин

В Лас-Вегасе несколько афроамериканок избили таксистку из России. По данным Telegram-канала Baza, в чьем распоряжении оказалось видео нападения, поводом для него стал конфликт из-за количества пассажиров. В машине предусмотрено 6 сидений, однако желающих добраться до места было семеро. Американки сначала пререкались с 55-летней женщиной, а затем перешли к рукоприкладству.

«На таксистку напали сразу с нескольких сторон: ее облили, избили и ограбили. А после всего еще и помяли машину», – сообщает источник.

Пострадавшая была вынуждена обратиться в больницу и полицию. А компания Uber, в которой работает россиянка в качестве компенсации обещал ей пять тысяч долларов, а также помочь отремонтировать транспортное средство, уточняет канал.

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