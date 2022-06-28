В Лас-Вегасе несколько афроамериканок избили таксистку из России. По данным Telegram-канала Baza, в чьем распоряжении оказалось видео нападения, поводом для него стал конфликт из-за количества пассажиров. В машине предусмотрено 6 сидений, однако желающих добраться до места было семеро. Американки сначала пререкались с 55-летней женщиной, а затем перешли к рукоприкладству.