КГБ Белоруссии внес оппозиционера Тихановского в террористический список

Комитет государственной безопасности Белоруссии внес осужденного на 18 лет колонии оппозиционера Сергея Тихановского, являющегося супругом экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Обновленный перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, опубликован во вторник на сайте КГБ.