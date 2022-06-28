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33 минуты назад

КГБ Белоруссии включил оппозиционера Сергея Тихановского в террористический список

ТАССиещё 1

Комитет государственной безопасности Белоруссии внес осужденного на 18 лет колонии оппозиционера Сергея Тихановского, являющегося супругом экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Обновленный перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, опубликован во вторник на сайте КГБ.

КГБ Белоруссии внес оппозиционера Тихановского в террористический список
Фото: соцсетисоцсети

"Основанием для включения Тихановского в данный перечень является вступление в законную силу приговора о признании его "виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и 293 ("Массовые беспорядки") Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается на сайте ведомства.

В мире,Сергей Тихановский,Светлана Тихановская,КГБ РБ,
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