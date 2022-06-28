Зеленский призвал признать Россию страной-спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призвал США и страны G7 внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале президентского офиса.

Зеленский отметил, что резолюцию на эту тему уже согласовал комитет Сената США, а юридическое решение может быть принято Госдепартаментом.

«И такое решение очевидно нужно, и его должен поддержать весь демократический мир», - заявил он.

Украинский президент добавил, что такое решение станет предостережением для желающих купить или перевезти российскую нефть, сохраняющих связи с российскими банками и платящих в РФ налоги.

Ранее в июне комитет Сената США принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Окончательное решение должно быть принято администрацией президента Джо Байдена.

Если резолюцию окончательно одобрят, Россия станет пятой страной в списке США, включающем Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию

На страны из списка налагаются санкции, включающие ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, контроль за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые ограничения.