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7 минут назад

CNN: В Белом доме усомнились в возвращении земель Украиной

Мария Иванова

В Белом доме теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть себе все земли, потерянные за последние четыре месяца, даже с более тяжелым и совершенным вооружением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке и среди американских чиновников.

В США усомнились в возвращении земель Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

CNN отмечает, что такие настроения связаны с «ошеломляющими потерями» украинской армии в сто солдат в день. Кроме того, украинские силы теряют оборудование и боеприпасы быстрее, чем Запад может их предоставить.

По словам источников CNN, советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить свое определение украинской «победы» с поправкой на «возможность необратимого сокращения его страны».

Как отметили собеседники CNN, более пессимистичная оценка не значит, что США хотят заставить Украину пойти на территориальные уступки России. По их словам, в Вашингтоне все еще есть надежда, что украинские силы смогут отвоевать «значительные участки территории» в результате контрнаступления в конце 2022 года.

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На прошлой неделе США объявили о выделении Украине военной помощи еще на 450 миллионов долларов.

Сообщалось, что Украине передадут четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса, 36 тысяч 105-миллиметровых снарядов, 18 тактических машин для буксировки артиллерийских орудий, 1200 гранатометов, 2000 пулеметов, 18 патрульных лодок.

По данным Пентагона, с 2014 года США выделили Украине военную помощь на сумму более 8,7 миллиарда долларов, 6,1 миллиарда из них были выделены с 24 февраля этого года.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Пентагон,
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