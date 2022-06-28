В США усомнились в возможностях Украины вернуть потерянные территории

Сотрудники Белого дома все меньше уверены в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные с начала конфликта. Об этом со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил во вторник телеканал CNN.
По его данным, советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, не следовало бы президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны. Однако такая "пессимистичная оценка" не означает, как подчеркнули источники, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки.
В американской администрации не все относятся к перспективам Украины с беспокойством, отмечает телеканал. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан активно общается с украинскими коллегами. На минувшей неделе он "часами разговаривал" по телефону, обсуждая с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и с главой Комитета начштабов ВС США Марком Милли усилия Украины, чтобы "отвоевать" утраченные территории.
"Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем", - сообщил каналу неназванный помощник одного из американских конгрессменов.
Он добавил, что Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день американское Минобороны обещало предоставить Киеву только восемь таких комплексов.
В свою очередь представитель Пентагона и источники телеканала указали, что Украина вряд ли сможет задействовать достаточно сил, чтобы вернуть утраченные территории на поле боя.