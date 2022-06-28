В США усомнились в возможностях Украины вернуть потерянные территории

Сотрудники Белого дома все меньше уверены в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные с начала конфликта. Об этом со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил во вторник телеканал CNN.

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По его данным, советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, не следовало бы президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны. Однако такая "пессимистичная оценка" не означает, как подчеркнули источники, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки.

В американской администрации не все относятся к перспективам Украины с беспокойством, отмечает телеканал. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан активно общается с украинскими коллегами. На минувшей неделе он "часами разговаривал" по телефону, обсуждая с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и с главой Комитета начштабов ВС США Марком Милли усилия Украины, чтобы "отвоевать" утраченные территории.

"Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем", - сообщил каналу неназванный помощник одного из американских конгрессменов.

Он добавил, что Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день американское Минобороны обещало предоставить Киеву только восемь таких комплексов.