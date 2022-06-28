В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
43 минуты назад

В смерти десятков мигрантов в Техасе обвинили Байдена

Lenta.ruиещё 2

Губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт на своей странице в социальной сети Twitter обвинил президента США Джо Байдена и миграционную политику его администрации в смертях десятков мигрантов, обнаруженных в кузове грузовика в городе Сан-Антонио.

В смерти десятков мигрантов в Техасе обвинили Байдена
Фото: ReutersReuters

«Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ», — написал Эбботт.

Ранее в Сан-Антонио (США, штат Техас) внутри грузовика обнаружили тела 46 мигрантов, еще 16 человек госпитализированы, среди них — четверо детей. Автофургон с десятками тел находился недалеко от железнодорожных путей на окраине города. В понедельник, 27 июня, температура в Сан-Антонио достигала 39,4 градусов Цельсия.

Ранее ряд членов палаты представителей США от Республиканской партии призвали объявить президенту страны Джо Байдену импичмент из-за его неудачной миграционной политики. По мнению республиканцев, Байден «фактически передал оперативный контроль над границей США мексиканским преступным картелям».

По данным на октябрь 2021-го, государственная граница США и Мексики переживает рекордный приток нелегальных мигрантов за последние 35 лет. Погранично-таможенная служба Соединенных Штатов задержала 1,7 миллиона нарушителей в 2021 отчетном году. Это стало причиной ожесточенной критики в адрес американского президента и других высокопоставленных политиков.

В мире,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители