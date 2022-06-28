В смерти десятков мигрантов в Техасе обвинили Байдена

Губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт на своей странице в социальной сети Twitter обвинил президента США Джо Байдена и миграционную политику его администрации в смертях десятков мигрантов, обнаруженных в кузове грузовика в городе Сан-Антонио.

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«Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ», — написал Эбботт.

Ранее в Сан-Антонио (США, штат Техас) внутри грузовика обнаружили тела 46 мигрантов, еще 16 человек госпитализированы, среди них — четверо детей. Автофургон с десятками тел находился недалеко от железнодорожных путей на окраине города. В понедельник, 27 июня, температура в Сан-Антонио достигала 39,4 градусов Цельсия.

Ранее ряд членов палаты представителей США от Республиканской партии призвали объявить президенту страны Джо Байдену импичмент из-за его неудачной миграционной политики. По мнению республиканцев, Байден «фактически передал оперативный контроль над границей США мексиканским преступным картелям».