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35 минут назад

В США раскрыли планы украинских радикалов убить Зеленского

Елена Прошина

США не планируют помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому, который получил угрозы со стороны украинских радикалов в связи с его намерением «приступить к выполнению Минских соглашений». Об этом заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с журналом Natio, сообщает РИА Новости.

В США раскрыли планы украинских радикалов убить Зеленского
Фото: ТАССТАСС

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Он отметил, что в начале своего президентского срока Зеленский планировал мирно урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, Украина планировала добиться федерализации и предоставить Донбассу определенную автономию, которую тот и добивался. Однако эта задумка так и не была реализована.

«Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», — заявил Хомский.

Он считает, что Вашингтон никак не отреагировал на происходящее. По его словам, Зеленский мог бы и дальше стоять на своем, если бы США поддержали его планы. Однако глава украинского государства так и не дождался поддержки, подчеркнул Хомский.

«Никакой поддержки, ничего — его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную», — указал он.

Историк пояснил, что Вашингтон вместо этого предпочел политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО.

В мире,Ноам Хомский,Владимир Зеленский,НАТО,
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