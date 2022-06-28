В США призвали Киев вернуться к переговорам с Москвой

Украине необходимо пойти на территориальные уступки и вернуться к переговорам с Россией. Об этом заявили бывший член американского конгресса Тулси Габбард и американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в совместной статье для журнала Foreign Policy, передает «Московский Комсомолец».

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«Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины», — говорится в публикации.

Авторы подчеркнули, что подобные условия не кажутся привлекательными, но чем больше добьется Россия в ходе боевых действий, тем сложнее будет Украине на переговорах.

Габбард и Дэвис при этом считают, что поставки вооружения на Украину только ухудшают ситуацию и подогревают конфликт. Они уверены, что президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский стремятся к недостижимым результатам, так как украинская сторона уже не сможет вернуть контроль над утраченными территориями.

В публикации отмечается, что превосходство российских войск в Донбассе приводит украинскую сторону к значительным потерям. Авторы подчеркнули, что ни одни вооруженные силы не в состоянии оказывать эффективное сопротивление при таком количестве потерь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад вряд ли «позволит» Украине вернуться за стол переговоров.