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27 минут назад

Ким Чен Ын обсудил организационную структуру партии

RT на русскомиещё 2

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл заседание секретариата Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждалась реорганизация части отделов ЦК.

Ким Чен Ын обсудил организационную структуру партии
Фото: EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOLEPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что глава КНДР отметил значение «руководящей работы, ориентированной на государственную политику, в сферах государственной и общественной безопасности, юстиции и прокуратуры».

Также на заседании поднимался ряд других вопросов, включая образование партийных работников.

Ранее Ким Чен Ын во время заседания секретариата ЦК Трудовой партии Кореи призвал бороться с нереволюционным поведением, таким как злоупотребление властью и бюрократизм. Присутствующие на заседании обсудили меры по ужесточению дисциплины и борьбе с нереволюционными действиями.

В мире,Чен Ким,
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