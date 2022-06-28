Ким Чен Ын обсудил организационную структуру партии

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл заседание секретариата Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждалась реорганизация части отделов ЦК.

Фото: EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что глава КНДР отметил значение «руководящей работы, ориентированной на государственную политику, в сферах государственной и общественной безопасности, юстиции и прокуратуры».

Также на заседании поднимался ряд других вопросов, включая образование партийных работников.