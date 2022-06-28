Меняющий договор о Brexit законопроект получил одобрение британского парламента

Депутаты Палаты общин британского парламента в понедельник вечером во втором чтении одобрили спорный законопроект, который позволит Лондону в одностороннем порядке изменить протокол по Северной Ирландии, являющийся частью соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. По итогам голосования 295 парламентариев поддержали билль, против высказался 221 депутат.

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В предстоящие недели документ должен будет пройти согласование на уровне парламентских комитетов, после чего вновь вернется в Палату общин. Среди противников инициативы правительства премьер-министра Бориса Джонсона оказалась его предшественница Тереза Мэй, считающая, что обсуждаемый закон "противоречит международному праву" и его утверждение станет ударом по репутации королевства.

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По словам главы британского МИД Лиз Трасс, утверждение билля позволит разрешить внутренние противоречия в Северной Ирландии, сформировать местное правительство и сохранить Белфастское соглашение 1998 года, позволившее обеспечить устойчивый мир на острове Ирландия. Трасс подчеркнула, что протокол по Северной Ирландии остро нуждается в пересмотре, и "ЕС должен будет принять изменения", внесенные в него в одностороннем порядке, либо согласиться обсуждать их с Лондоном.

О протоколе

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения и сделало невозможным формирование регионального правительства после выборов из-за демарша со стороны проигравшей Демократической юнионистской партии.

После месяцев безрезультатных переговоров с ЕС правительство Великобритании в новом законопроекте предложило внести изменения в ключевые разделы протокола. Например, Лондон настаивает на устранении "ненужной бумажной волокиты", в том числе мер фитосанитарного контроля со стороны Евросоюза, для товаров, которые попадают в Ольстер из других частей королевства. Также британские власти считают возможным предоставить компаниям право самим решать, в соответствии с какими регулятивными нормами - Великобритании или ЕС - они хотят поставлять свою продукцию в Северную Ирландию. Власти королевства также предлагают, чтобы размер налогообложения продукции в Северной Ирландии, включая ставку акцизного сбора, определялся именно в Соединенном Королевстве, и полагают, что любые противоречия между Великобританией и сообществом должны решаться посредством международного арбитража, а не в суде ЕС.