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15 часов назад

Умер художник Сэм Гиллиам

Lenta.ruиещё 2

В возрасте 88 лет ушел и жизни американский художник-живописец Сэм Гиллиам. Об этом сообщает NY Times со ссылкой на галерею Давида Кордански в Лос-Анджелес.

Умер художник Сэм Гиллиам
Фото: The New York TimesThe New York Times

Художник скончался 25 июня от почечной недостаточности. Другие подробности смерти не приводятся.

Гиллиам родился в 1933 году в Тьюпело, штат Миссисипи. Свою первую выставку он провел в 1955 году в Университете Луисвилля, где он учился. Гиллиам был одним из ведущих представителей Вашингтонской школы цвета — движения, зародившегося в 1950-х в Вашингтоне. Главной особенностью направления был акцент на живописи цветового поля.

Гиллиам прославился благодаря своим картинам-драпировкам, которые он подвешивал к потолку или размещал на полу. Художник таким образом создавал иллюзию трехмерной живописи. Свои работы, выставленные без подрамников, он дополнял камнями, а также деревянными и металлическими элементами. Картины художника часто относили к жанрам абстрактного экспрессионизма и лирической абстракции.

В 1972 году Гиллиам также стал первым чернокожим художником, представившим Соединенные Штаты на Венецианской биеннале.

Ранее стало известно о смерти автора песен Кена Уильямса.

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