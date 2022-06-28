В Минске заявили, что Белоруссия не несет угрозы Украине

В Минске заявили, что от Белоруссии не исходит угроз Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, Украине пытается «поставить заслон против Белоруссии». Он отметил, что это происходит на фоне роста политического давления, экономических санкций.