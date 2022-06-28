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2 часа назад

В Минске заявили, что Белоруссия не несет угрозы Украине

Национальная Служба Новостей

В Минске заявили, что от Белоруссии не исходит угроз Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

В Минске заявили, что Белоруссия не несет угрозы Украине
Фото: flickr.comflickr.com

По его словам, Украине пытается «поставить заслон против Белоруссии». Он отметил, что это происходит на фоне роста политического давления, экономических санкций.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал белорусов не принимать участие в военной операции РФ. Он сделал это обращение после данных разведки об увеличении военного присутствия РФ в Белоруссии.

В мире,Безопасность,Владимир Зеленский,
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