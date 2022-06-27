В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
22 минуты назад

В США призвали Украину пойти на территориальные уступки

Lenta.ru

Бывшая кандидат в президенты США Тулси Габбард призвала Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом она написала в своей статье, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом, для Foreign Policy.

В США призвали Украину пойти на территориальные уступки
Фото: ТАССТАСС

По ее мнению, Белому дому необходимо прекратить поставки вооружения в Киев. Она заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на переговоры с Россией, включая нейтралитет и территориальные уступки.

Габбард заявила, что оружие Соединенных Штатов и другая помощь «лишь подогревают эскалацию». Она добавила, что любая дискуссия затронет вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины.

«Эти условия не кажутся привлекательными, однако, чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах», — отметила она.

Политик заявила, США и Украина стремятся к недостижимым результатам. Она посоветовала американскому лидеру Джо Байдену и Владимиру Зеленскому перестать игнорировать реальность. Габбард заявила, что Украина не сможет вернуть под контроль все утраченные территории, а вся помощь Запада в итоге обернулась «неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения», которая требует сложной системы логистики.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители