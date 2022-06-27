В США призвали Украину пойти на территориальные уступки

Бывшая кандидат в президенты США Тулси Габбард призвала Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом она написала в своей статье, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом, для Foreign Policy.

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По ее мнению, Белому дому необходимо прекратить поставки вооружения в Киев. Она заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на переговоры с Россией, включая нейтралитет и территориальные уступки.

Габбард заявила, что оружие Соединенных Штатов и другая помощь «лишь подогревают эскалацию». Она добавила, что любая дискуссия затронет вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины.

«Эти условия не кажутся привлекательными, однако, чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах», — отметила она.