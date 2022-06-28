«Не просто международное объединение». Аргентина и Иран идут в БРИКС

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Вопрос расширения БРИКС постоянно находится в фокусе внимания объединения, обсуждению этого вопроса была посвящена значительная часть прошедших в июне «бриксовских» мероприятий. Об этом в ходе брифинга для прессы заявил директор Департамента международного экономического сотрудничества МИД КНР Ли Кэсинь.

Увеличение состава БРИКС является одним из ключевых вопросов для объединения. Появление новых участников полезно не только для решения практических задач, но также имеет и более стратегическую цель — добавить новой энергии данному формату, отметил дипломат.

В этом направлении ведется постоянное взаимодействие как на уровне министерств иностранных дел, так и других ведомств. Тщательно изучаются все аспекты приема новых членов — критерии для участников, принципы расширения, другие процедурные вопросы. Окончательное решение — за странами участницами, которые примут его на основе консенсуса, подчеркнул Ли Кэсинь.

Одним из вариантов расширения географии БРИКС является формат «БРИКС плюс». В этом году он прошел в третий раз, и к нему присоединились такие важные мировые игроки, как Турция, Индонезия, Саудовская Аравия и другие.