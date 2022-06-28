«Не просто международное объединение». Аргентина и Иран идут в БРИКС

Новыми членами БРИКС могут стать Иран и Аргентина. Эти страны подали соответствующие заявки вскоре после недавнего саммита объединения, в которое уже входят Россия, Индия, Бразилия, Китай и ЮАР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Об этом в понедельник, 27 июня, объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", - написала она в своем Telegram-канале.

О том, что Тегеран подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Министр иностранных дел Ирана объявил, что подана заявка, и в соответствии с этим китайский лидер пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси для участия в саммите БРИКС, где он выступил с речью", - цитирует его пресс-служба ведомства.

В своем выступлении Раиси указал, что Тегеран готов предоставить свои возможности странам БРИКС для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Хатибзаде рассчитывает, что "Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации".

По его словам, "БРИКС - это не просто международное объединение, но инновационный механизм с разнообразным функционалом".

В свою очередь, президент Аргентины Альберто Фернандес на заседании в формате БРИКС+ заявил о желании его страны стать полноправным членом объединения, в которое уже входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Требования для кандидатов

Россия не возражает против расширения БРИКС, но перед этим нужно определить требования для кандидатов и разработать необходимые процедуры, заявил 27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы в принципе положительно смотрим на вопрос о возможном расширении этого объединения, хотя понимаем, что нужно к данной проблеме подходить очень и очень осторожно, аккуратно", – приводит его слова РИА "Новости".

Ушаков отметил, что прошедший саммит БРИКС показал готовность участвовать в работе объединения новых государств-единомышленников из Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

"Формат БРИКС+ предполагает, что будет создаваться постоянный круг друзей объединения. И состоявшаяся дискуссия показала, что в орбиту БРИКС будет вливаться все больше и больше единомышленников", - подчеркнул он.

"Кирпичи будущего роста"

Напомним, XIV саммит БРИКС прошел под представительством Китая в режиме видеоконференции 23-24 июня. Обращаясь к участникам саммита, президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях санкций Москва развивает отношения с надежными международными партнерами — странами БРИКС. Он отметил и расширение российского присутствия в этих государствах.

Товарооборот с ними, по его словам, по итогам I квартала 2022 года вырос на 38% — до $45 млрд. В своем выступлении Путин также напомнил, что в странах БРИКС проживают более 3 млрд человек, формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП, 20% торговли, примерно 25% прямых инвестиций, а суммарные международные резервы государств БРИКС составляют порядка 35% мировых.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики стран-участниц. Помимо саммитов, в которых участвуют лидеры этих стран, встречи также проходят на уровне глав МИД, министров финансов и т.д.