Достигнуто единодушное согласие об основных принципах и ключевых положениях транзита российских грузов в Калининградскую область, но консультации продолжаются, сообщил советник президента Литвы Кестутис Будрис. Он выразил надежду, что документ ЕК в итоге не будет предусматривать каких-либо исключений для России. При этом премьер прибалтийской республики Игрида Шимоните заявила, что новый документ Еврокомиссии создает дополнительную путаницу:
«По-моему, он содержит очень много неясностей и создает дополнительные проблемы, и на все эти проблемы мы обратили внимание комиссии».
В свою очередь власти Калининградской области заявили ТАСС, что регион устроит только полное снятие ограничений по транзиту. В Москве же отвечают чуть более сдержано. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что ответ Литве готовится, но он будет зависеть от решения Еврокомиссии, о котором мы узнаем в ближайшее время.
Стороны вряд ли будут доводить этот конфликт до острой фазы, считает доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин:
Николай Топорнин директор Центра европейской информации, доцент МГИМО
«У ЕС абсолютно нет такого желания, потому что европейские санкции, которые волнуют литовцев, работают, а для того, чтобы обеспечить безопасность Литвы, прибегают к помощи НАТО. То есть получается своеобразная дипломатическая каша. Вроде НАТО никто не угрожает, ничего не происходит, но из-за того, что не могут толком понять, как применять санкционное законодательство ЕС в отношении транзитных российских грузов, начинает развиваться военная составляющая этого кризиса двух сторон. Тут НАТО привлекается, мы перебрасываем дополнительные контингенты наших оперативно-тактических средств — обстановка накаляется. Нет, я думаю, что все-таки благоразумие одержит верх и в результате придут к какому-то взаимно приемлемому решению. В Еврокомиссии есть люди, которые отдают себе отчет и ощущают ответственность за «разжигание страстей» на литовском направлении. Этот вопрос абсолютно не стоит того, чтобы доводить дело до такого серьезного горячего конфликта, если так можно выразиться. Если рассматривать юридически, санкционный пакет запрещает поставлять определенные российские товары на рынки Европейского союза, но в данном-то случае наши товары никуда не поставляются за пределы Российской Федерации, поэтому, логично рассуждая, на стороне России правда в данном вопросе. С этим должны согласиться и литовцы, и представители Еврокомиссии, представители Брюсселя. Надеюсь, скоро мы узнаем, что все не так страшно, как было совсем недавно».
О том, что Литва прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область, стало известно в середине июня. При этом запрет на транспортировку угля начнет действовать с 10 августа, нефти — с 5 декабря, а нефтепродуктов в следующем году. Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил о готовности Европы и НАТО «забрать» у России Калининград. В эфире местного канала TV24 экс-министр отметил, что ограничение транзита — это лишь первый шаг: «Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг».