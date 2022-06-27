«У ЕС абсолютно нет такого желания, потому что европейские санкции, которые волнуют литовцев, работают, а для того, чтобы обеспечить безопасность Литвы, прибегают к помощи НАТО. То есть получается своеобразная дипломатическая каша. Вроде НАТО никто не угрожает, ничего не происходит, но из-за того, что не могут толком понять, как применять санкционное законодательство ЕС в отношении транзитных российских грузов, начинает развиваться военная составляющая этого кризиса двух сторон. Тут НАТО привлекается, мы перебрасываем дополнительные контингенты наших оперативно-тактических средств — обстановка накаляется. Нет, я думаю, что все-таки благоразумие одержит верх и в результате придут к какому-то взаимно приемлемому решению. В Еврокомиссии есть люди, которые отдают себе отчет и ощущают ответственность за «разжигание страстей» на литовском направлении. Этот вопрос абсолютно не стоит того, чтобы доводить дело до такого серьезного горячего конфликта, если так можно выразиться. Если рассматривать юридически, санкционный пакет запрещает поставлять определенные российские товары на рынки Европейского союза, но в данном-то случае наши товары никуда не поставляются за пределы Российской Федерации, поэтому, логично рассуждая, на стороне России правда в данном вопросе. С этим должны согласиться и литовцы, и представители Еврокомиссии, представители Брюсселя. Надеюсь, скоро мы узнаем, что все не так страшно, как было совсем недавно».