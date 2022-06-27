Эрдоган заявил о планах начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую трансграничную операцию в Сирии, как только завершит подготовку к ней. Об этом по итогам заседания кабинета министров в Анкаре заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

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Эрдоган отметил, что целью операции по-прежнему остается защита иракской границы от террористических атак. Также он сообщил о готовности страны «предпринять необходимые шаги с целью защиты всех турецких прав в Средиземном и Эгейском морях».

По данным ТАСС, Анкара планирует задействовать в новой операции в Сирии 50 тысяч своих военнослужащих и 5 тысяч боевиков подконтрольной ей Сирийской свободной армии.