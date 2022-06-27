В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Эрдоган заявил о планах начать новую операцию в Сирии

Елена Прошина

Турция начнет новую трансграничную операцию в Сирии, как только завершит подготовку к ней. Об этом по итогам заседания кабинета министров в Анкаре заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

Эрдоган заявил о планах начать новую операцию в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эрдоган отметил, что целью операции по-прежнему остается защита иракской границы от террористических атак. Также он сообщил о готовности страны «предпринять необходимые шаги с целью защиты всех турецких прав в Средиземном и Эгейском морях».

По данным ТАСС, Анкара планирует задействовать в новой операции в Сирии 50 тысяч своих военнослужащих и 5 тысяч боевиков подконтрольной ей Сирийской свободной армии.

Предполагается, что военные действия позволят Турции обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с ближневосточной страной и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы.

В мире,Реджеп Эрдоган,Свободная сирийская армия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители