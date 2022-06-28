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26 минут назад

В Госдуме предупредили о жестком ответе России из-за Калининграда

Lenta.ruиещё 8

Властям России нужно готовиться к тому, чтобы отреагировать максимально жестким образом на ситуацию, понимая, что могут быть новые провокации в отношении Калининградской области в том числе. Так депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» предупредил о жестком ответе Москвы на попытки НАТО «забрать» Калининград.

В Госдуме предупредили о жестком ответе России из-за Калининграда
Фото: ТАССТАСС

Как указал парламентарий, власти Литвы пошли на беспрецедентный шаг, связанный с блокировкой транспортного сообщения между Россией и Калининградом, что является прямым нарушением международного права и обязательств.

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«Мы не можем исключать, что страны ЕвроЕвросоюза со временем по мере того, как будет дальше деградировать международное право и международная обстановка, смогут вынашивать и озвучивать свои провокационные и беспрецедентные идеи, но пока что господа из Прибалтики выдают желаемое за действительное», — прокомментировал Новиков слова бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о первом шаге по «отсечению» Калининграда от России.

Вместе с тем депутат не видит в заявлениях представителей глав стран Евросоюза ничего такого, что можно истолковать как готовность приступить к реализации отъема у России Калининградской области.

«Жесткие заявления делаются, неприятные для нас решения принимаются, санкционная история продолжает раскручиваться, но до этого (война – Прим. «Ленты.ру») дела не дошло. А для кого-то очень было бы комфортно и радостно, чтобы это случилось. Но пока это выглядит как такое политическое кликушество, но, конечно, не безопасное. Потому что любая самая провокационная идея, которая когда-то начинает осуществляться, бывает озвучена в первый раз», — сказал он.

Новиков пояснил, что, поскольку такая провокационная идея озвучена, то «властям России нужно готовиться к тому, чтобы отреагировать максимально жестким образом на ситуацию, понимать, что могут быть новые провокации в отношении Калининградской области в том числе. И арсенал ответных мер должен быть подготовлен».

В понедельник, 27 июня, бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион. При этом Гулбин считает, что нынешние лидеры западных стран — «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем.

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