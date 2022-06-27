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8 минут назад

Шольц заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад»

Газета.Ruиещё 1

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в отношениях с Россией нет «пути назад» после начала специальной военной операции на Украине. С таким заявлением он выступил, подводя итоги второго дня саммита Группы семи (G7), передает РИА «Новости».

По словам политика, конфликт между РФ и Украиной — «глубокий разрыв в международных отношениях».

«Все правила, соглашения, которые мы заключали друг с другом о методах и способах сотрудничества государств, таким образом нарушены, особенно согласие в вопросе, что границы не могут изменяться насильственным путем. Как G7 мы разделяем точку зрения, что речь идет об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время», — сказал канцлер, отметив, что в отношениях с РФ не может быть возврата ко времени до начала спецоперации.

Он добавил, что если ситуация изменится, то страны Группы семи будут готовы принять соответствующие решения.

Ранее Шольц говорил, что нельзя допустить победы России на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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