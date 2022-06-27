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6 минут назад

СМИ: в Дохе возобновят переговоры по ядерной сделке 28 июня

ТАССиещё 1

Переговорный процесс по восстановлению иранской ядерной сделки возобновится в Дохе во вторник, 28 июня. Об этом сообщает в понедельник агентство IRNA со ссылкой на источник в МИД Ирана.

СМИ: в Дохе возобновят переговоры по ядерной сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что иранскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани.

В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам консультаций с иранской стороной в Тегеране заявил, что переговоры по возрождению ядерной сделки возобновятся в течение нескольких дней. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также подтвердил, что Тегеран готов вернуться в ближайшее время за стол переговоров.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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