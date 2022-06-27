СМИ: в Дохе возобновят переговоры по ядерной сделке

Переговорный процесс по восстановлению иранской ядерной сделки возобновится в Дохе во вторник, 28 июня. Об этом сообщает в понедельник агентство IRNA со ссылкой на источник в МИД Ирана.

В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам консультаций с иранской стороной в Тегеране заявил, что переговоры по возрождению ядерной сделки возобновятся в течение нескольких дней. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также подтвердил, что Тегеран готов вернуться в ближайшее время за стол переговоров.