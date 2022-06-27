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1 час назад

Канада ввела санкции против связанных с ВПК россиян

Вечерняя Москва

Канада вводит санкции против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил офис канадского премьера Джастина Трюдо.

Канада ввела санкции против связанных с ВПК россиян
Фото: PixabayPixabay

— Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада введет санкции в отношении шести физических лиц и 46 компаний, связанных с российским оборонным сектором, 15 украинских граждан за поддержку России, — уточнили в офисе Трюдо.

Кроме того, Канада ввела санкции против 13 членов правительства и оборонного сектора Белоруссии, а также двух белорусских компаний, говорится в сообщении.

В этот же день сообщалось, что Россия запретила въезд 43 гражданам Канады в качестве ответных мер на санкции, которые были введены Оттавой в мае 2022 года.

Посол РФ в Канаде Василий Степанов заявил, что российско-канадские отношения стали «политически виртуальными», так как полностью лишились наполнения в виде каких-либо контактов. Дипломат отметил, что кабинет Трюдо сумел разрушить все, до чего только смог дотянуться.

В мире,Василий Степанов,Джастин Трюдо,
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