Пока вы не уснули: условия транзита в Калининград и приостановка Украиной ядерных соглашений с РФ

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Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита в Калининград

Руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград, сообщил старший советник литовского главы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

По его словам, консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций.

Украина прекратила действие соглашений с РФ по ядерной безопасности

Украинская сторона приостанавливает действие ряда соглашений с Москвой в сфере ядерной безопасности. Об этом со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины пишет ТАСС.

«В связи с военной агрессией РФ Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», - пояснили в инспекции.

В Симферополе объявили режим ЧС

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил в Симферополе и Симферопольском районе режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«В соответствии с протокольным решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории г. Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», - написал он.

Путин будет участвовать в саммите G20

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите Группы двадцати, но формат участия пока уточняется. Об этом в понедельник журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - сказал он.

При этом он затруднился точно ответить на вопрос о том, примет ли Путин очное участие или будет участвовать по видеосвязи.

В российском регионе прогремел взрыв

В поселке Нагорном под Верхней Пышмой Свердловской области прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 27 июня, со ссылкой на очевидца событий пишет E1.RU.

Издание также сообщает об одном погибшем. На месте происшествия находится скорая помощь и пожарный автомобиль.

Грузия временно закрыла границу с Россией

Грузинские власти приняли решение приостановить работу таможенно-пропускного пункта «Казбеги» на границе с Россией из-за дождей и повреждения дороги. Об этом со ссылкой на заявление Службы доходов министерства финансов республики сообщает ТАСС.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте «Казбеги» приостановлены все процедуры таможенного контроля», - пояснили в ведомстве.

Страны G7 сделали заявление по России

Страны «большой семерки» намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от продажи золота, и закрыть ей доступ к технологиям.

Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «сейчас не время для переговоров» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По словам источника в Елисейском дворце, Зеленский сообщил, что условия для переговоров с Россией еще «не созрели», так как он хочет занять более «сильную позицию».

«Не наши проблемы»: Песков прокомментировал новости о дефолте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправомерными утверждения о наступившем в России дефолте. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что платеж по госдолгу в валюте был совершен еще в мае.

«То, что средства не довели до получателей - не наша проблема», - подчеркнул он.

В Кремле ответили на угрозу эмбарго против российского золота

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия найдет новые рынки, если страны G7 введут эмбарго на поставки российского золота. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что драгоценные металлы покупают и продают по всему миру.

«Если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», - заявил он.

Федун покидает должность вице-президента "Лукойла"

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун с понедельника покидает свой пост в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, сообщила компания.