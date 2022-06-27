ДНР ведут переговоры по признанию республики с несколькими странами

Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила об активных переговорах с несколькими странами о признании независимости ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: МИД ДНР МИД ДНР

«Мы действительно на данный момент ведем переговоры с несколькими государствами о признании, и этот процесс довольно активный», — сказала Никонорова.

Она добавила, что не будет называть страны, чтобы Запад не оказал на них давление.

При этом Никонорова отметила, что идет интенсивный процесс установления дипломатических отношений с Сирией.