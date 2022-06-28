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1 час назад

Шольц призвал к продолжению переговоров с Путиным

Lenta.ruиещё 3

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал, что необходимо продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в в интервью NTV.

Шольц призвал к продолжению переговоров с Путиным
Фото: Leonhard Foeger / ReutersLeonhard Foeger / Reuters

Канцлер ФРГ пояснил, что сейчас телефонных разговоров с Путиным не планируется.

«Ничего не согласовано, но необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения, это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом», — сказал он.

При этом Шольц заявил, что переговоры не помогут, пока президент России не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и «признать, что Украина сама будет решать свое будущее».

Ранее Шольц заявил, что санкции против России будут отменены только после заключения «справедливого мира» с Украиной. Он также заявил, что страны Запада солидарны в своем намерении не позволить России победить в конфликте с Украиной и наращивать экономическое давление на нее.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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