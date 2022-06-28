Шольц призвал к продолжению переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал, что необходимо продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в в интервью NTV.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер ФРГ пояснил, что сейчас телефонных разговоров с Путиным не планируется.

«Ничего не согласовано, но необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения, это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом», — сказал он.

При этом Шольц заявил, что переговоры не помогут, пока президент России не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и «признать, что Украина сама будет решать свое будущее».