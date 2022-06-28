Швеция заявила о прогрессе в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО

Переговоры, нацеленные на преодоление возражений Турции по вступлению Швеции в НАТО, достигли прогресса. Об этом заявила глава шведского МИД Анн Линде, передает Reuters.
Дипломат понадеялась, что прорыв в переговорах с Анкарой может быть достигнут на саммите НАТО, который проходит в Мадриде 28-30 июня.
«Мы готовы к тому, что сегодня может произойти что-то положительное, но это может занять больше времени», — заключила она.
По словам Линде, в случае отсутствия продвижения переговоры будут продолжены после саммита.