Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. Об этом со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС) пишет Reuters.
При этом он заявил, что, несмотря на заявление о желании урегулировать противостояние до конца года, дипломатические методы пока применять рано.
В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Климов заявил, что при желании Зеленский может завершить конфликт на Украине «хоть завтра».
По его словам, все зависит от самих украинских властей.
«И если Зеленский действительно президент, в чем я сомневаюсь, — он скорее исполняющий роль президента, — то он пойдет на условия», — сказал собеседник «Ленты.ру».
В то же время парламентарий заявил, что Зеленскому «не дадут все закончить», вероятно, имея в виду западных партнеров. При этом депутат отметил, что у Киева нет другого выхода, кроме как принять условия Москвы.