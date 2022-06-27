Зеленский назвал желаемый срок окончания конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. Об этом со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС) пишет Reuters.

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При этом он заявил, что, несмотря на заявление о желании урегулировать противостояние до конца года, дипломатические методы пока применять рано.

Конфликт можно завершить уже завтра

В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Климов заявил, что при желании Зеленский может завершить конфликт на Украине «хоть завтра».

По его словам, все зависит от самих украинских властей.

«И если Зеленский действительно президент, в чем я сомневаюсь, — он скорее исполняющий роль президента, — то он пойдет на условия», — сказал собеседник «Ленты.ру».