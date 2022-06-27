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46 минут назад

Додону предъявили обвинение

Мария Иванова

Генпрокуратура Молдавии предъявила экс-президенту Игорю Додону обвинение по делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии. Об этом сообщает NewsMarker

В генпрокуратуре заявили, что речь идет о закупках электроэнергии в 2008-2009 годах через компанию Energocom. Додон тогда занимал пост министра экономики и торговли.

Ему вменяют превышение полномочий в интересах преступной группировки. Прокуроры заявили, что в должности министра Додон подписал указ, на основании которого Energocom заключила с венгерской компанией контракт о закупке электроэнергии по завышенной цене.

Нанесенный ущерб оценили в $11,9 млн. Додон вину не признал.

24 мая Додона задержали после проведения обысков в его доме, 26 мая его отправили под домашний арест. Сообщалось, что он стал фигурантом дела о «пассивной коррупции», госизмене, незаконном обогащении и принятии финансирования от преступной группы.

Это дело против экс-президента связано с видеозаписями его встречи в 2019 году с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Сам Додон называл съемку провокацией и заявил, что дело - заказ президента Майи Санду, которой руководят США.

В мире,Видео,Игорь Додон,
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