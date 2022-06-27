Генпрокуратура Молдавии предъявила экс-президенту Игорю Додону обвинение по делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии. Об этом сообщает NewsMarker

В генпрокуратуре заявили, что речь идет о закупках электроэнергии в 2008-2009 годах через компанию Energocom. Додон тогда занимал пост министра экономики и торговли.

Ему вменяют превышение полномочий в интересах преступной группировки. Прокуроры заявили, что в должности министра Додон подписал указ, на основании которого Energocom заключила с венгерской компанией контракт о закупке электроэнергии по завышенной цене.

Нанесенный ущерб оценили в $11,9 млн. Додон вину не признал.

24 мая Додона задержали после проведения обысков в его доме, 26 мая его отправили под домашний арест. Сообщалось, что он стал фигурантом дела о «пассивной коррупции», госизмене, незаконном обогащении и принятии финансирования от преступной группы.