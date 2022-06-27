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1 час назад

Зеленский выступил с требованием к G7

Лера Букина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет последовательной позиции от Группы семи (G7) в вопросе введения санкций против России. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в своем Telegram-канале.

Он выступает за включение в санкционный список ограничения цены на экспортируемую РФ нефть.

«В режиме видеоконференции обратился к саммиту лидеров G7 в Берлине <...>. Для нас важна последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор (таковой Украина считает Россию - прим. ТАСС)», - указал Зеленский.

Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на источник в правительстве Германии, сообщило, что страны G7 рассматривают установление предельных цен на российскую нефть.

Зеленский назвал сроки завершения военных действий на Украине

Опрошенные немецким телеканалом Das Este эксперты ранее заявили, что стремление Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей.

CNN Business ранее сообщил, что Европа и Соединенные Штаты приняли решение запретить импорт российской нефти, чтобы лишить Кремль одного из важнейших источников дохода. Однако, как отмечается, план нанести ущерб российскому руководству не сработал.

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