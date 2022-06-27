Зеленский выступил с требованием к G7

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет последовательной позиции от Группы семи (G7) в вопросе введения санкций против России. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в своем Telegram-канале.

Он выступает за включение в санкционный список ограничения цены на экспортируемую РФ нефть.

«В режиме видеоконференции обратился к саммиту лидеров G7 в Берлине <...>. Для нас важна последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор (таковой Украина считает Россию - прим. ТАСС)», - указал Зеленский.

Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на источник в правительстве Германии, сообщило, что страны G7 рассматривают установление предельных цен на российскую нефть.

Опрошенные немецким телеканалом Das Este эксперты ранее заявили, что стремление Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей.