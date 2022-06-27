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1 час назад

Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «сейчас не время для переговоров» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По словам источника в Елисейском дворце, Зеленский сообщил, что условия для переговоров с Россией еще «не созрели», так как он хочет занять более «сильную позицию».

«Президент Зеленский дал всем очень ясный ответ, который заключался в том, что сейчас не время для переговоров. Украина вступит в них тогда, когда сможет их вести с сильной позиции», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ранее Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G7. Западным лидерам он заявил, что хотел бы, чтобы боевые действия завершились до наступления зимы. Кроме того, украинский лидер попросил предоставить гарантии безопасности, оказать содействие в восстановлении страны и помочь в экспорте зерна. Он также попросил предоставить Киеву системы ПВО и ужесточить санкции против России

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия открыта для переговорного процесса

Напомним, с 26 до 28 июня в Баварии проходит саммит G7. США сообщили, что на саммите уже удалось договориться отправлять Украине деньги, полученные от повышения торговых пошлин на российский экспорт. Всего Вашингтон намерен ввести повышенные тарифы на сумму около $2,3 млрд на 570 групп российских товаров.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,
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