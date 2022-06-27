Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «сейчас не время для переговоров» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По словам источника в Елисейском дворце, Зеленский сообщил, что условия для переговоров с Россией еще «не созрели», так как он хочет занять более «сильную позицию».

«Президент Зеленский дал всем очень ясный ответ, который заключался в том, что сейчас не время для переговоров. Украина вступит в них тогда, когда сможет их вести с сильной позиции», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ранее Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G7. Западным лидерам он заявил, что хотел бы, чтобы боевые действия завершились до наступления зимы. Кроме того, украинский лидер попросил предоставить гарантии безопасности, оказать содействие в восстановлении страны и помочь в экспорте зерна. Он также попросил предоставить Киеву системы ПВО и ужесточить санкции против России