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1 час назад

Столтенберг: НАТО объявит Россию угрозой безопасности

Мария Иванова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июньском саммите альянс признает Россию «угрозой коллективной безопасности». Об этом пишет Financial Times.

По словам Столтенберга, в новой стратегической доктрине Россия будет обозначена как «самая прямая и непосредственная угроза безопасности» членов альянса.

Ранее генсек НАТО заявил, что на саммите в июне альянс примет новую стратегическую доктрину, которая должна отразить произошедшие в мире изменения - в частности, конфликт на Украине, растущее влияние Китая, киберугрозы и изменение климата. Предыдущая доктрина была принята альянсом в 2010 году.

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Кроме стран-членов, на саммит приглашены и не входящие в НАТО государства - Швеция, Финляндия, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

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