Столтенберг: НАТО объявит Россию угрозой безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июньском саммите альянс признает Россию «угрозой коллективной безопасности». Об этом пишет Financial Times.

По словам Столтенберга, в новой стратегической доктрине Россия будет обозначена как «самая прямая и непосредственная угроза безопасности» членов альянса.

Ранее генсек НАТО заявил, что на саммите в июне альянс примет новую стратегическую доктрину, которая должна отразить произошедшие в мире изменения - в частности, конфликт на Украине, растущее влияние Китая, киберугрозы и изменение климата. Предыдущая доктрина была принята альянсом в 2010 году.