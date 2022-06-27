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36 минут назад

Литву обвинили в жестоком обращении с беженцами из-за украинцев

Елена Прошина

Международная организация Amnesty International обвинила власти Литвы в жестоком обращении с беженцами. По мнению организации, к мигрантам из Украины там относятся лучше, чем к гражданам из других государств. Об этом сообщает радио Sputnik.

Литву обвинили в жестоком обращении с беженцами из-за украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным экспертов организации, украинским беженцам предоставляют более комфортные условия проживания. Такое отношение можно считать проявлением расизма по отношению к прибывшим в страну беженцам из Камеруна, Конго, Ирака, Нигерии и Шри-Ланки.

«В то время как Литва совершенно правильно оказывает теплый прием десяткам тысяч человек, бегущим из Украины, с опрошенными нами задержанными могли бы обращаться иначе. В связи с этим возникает серьезный вопрос об институциональном расизме внутри миграционной системы Литвы», — сказал региональный директор Amnesty International по Европе Нилс Муйжниекс

В частности, отмечается, что в литовских центрах временного содержания зафиксированы случаи издевательств, пыток, оскорблений, избиений, а также сексуального насилия над беженцами из стран Азии и Африки.

Также уточняется, что мигрантов держат в переполненных центрах временного содержания и месяцами не позволяют воспользоваться процедурой обращения за убежищем. В отличие от них, граждане Украины получают защиту в ЕС.

Напомним, в 2021 году литовские пограничники задержали на границе с Белоруссией более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки. В настоящее время в центрах временного размещения Литвы находятся более 2,7 тыс. мигрантов.

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