Литву обвинили в жестоком обращении с беженцами из-за украинцев

Международная организация Amnesty International обвинила власти Литвы в жестоком обращении с беженцами. По мнению организации, к мигрантам из Украины там относятся лучше, чем к гражданам из других государств. Об этом сообщает радио Sputnik.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным экспертов организации, украинским беженцам предоставляют более комфортные условия проживания. Такое отношение можно считать проявлением расизма по отношению к прибывшим в страну беженцам из Камеруна, Конго, Ирака, Нигерии и Шри-Ланки.

«В то время как Литва совершенно правильно оказывает теплый прием десяткам тысяч человек, бегущим из Украины, с опрошенными нами задержанными могли бы обращаться иначе. В связи с этим возникает серьезный вопрос об институциональном расизме внутри миграционной системы Литвы», — сказал региональный директор Amnesty International по Европе Нилс Муйжниекс

В частности, отмечается, что в литовских центрах временного содержания зафиксированы случаи издевательств, пыток, оскорблений, избиений, а также сексуального насилия над беженцами из стран Азии и Африки.

Также уточняется, что мигрантов держат в переполненных центрах временного содержания и месяцами не позволяют воспользоваться процедурой обращения за убежищем. В отличие от них, граждане Украины получают защиту в ЕС.