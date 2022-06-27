В Грузии восстановили дорогу, ведущую к границе с Россией

Власти Грузии сумели восстановить временную дорогу, ведущую к границе с РФ , которая была смыта ливнем. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры республики.

Служба доходов Минфина Грузии ранее в понедельник сообщила, что временно приостанавливает работу таможенно-пропускного пункта "Казбеги", расположенного на границе с Россией, из-за обильных дождей, которые повредили дорогу международного значения, ведущую к нему.

Ливень начался в Грузии в воскресенье вечером. Он нанес ущерб краю Мцхета-Мтианети, который расположен у границы с РФ. Были затоплены дома, придорожные кафе и рестораны, а также повреждены дороги. Властям республики пришлось подключить вертолет погранполиции для эвакуации застрявших в высокогорье туристов. По последним данным, из зоны стихии удалось вывезти более 150 иностранцев. Один гражданин иностранного государства погиб, пытаясь на мотоцикле проехать по дороге, на которую сошел оползень.