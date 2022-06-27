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40 минут назад

В Грузии восстановили дорогу, ведущую к границе с Россией

ТАССиещё 1

Власти Грузии сумели восстановить временную дорогу, ведущую к границе с РФ, которая была смыта ливнем. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры республики.

В Грузии восстановили дорогу, ведущую к границе с Россией
Фото: Ministry of Finance of GeorgiaMinistry of Finance of Georgia

"В результате проведенных интенсивных работ и соответствующих мероприятий на 136-м километре дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) движение автотранспорта восстановлено", - сказано в сообщении.

Работы по капитальному ремонту автотрассы продолжаются, добавили в Минрегионразвития.

Служба доходов Минфина Грузии ранее в понедельник сообщила, что временно приостанавливает работу таможенно-пропускного пункта "Казбеги", расположенного на границе с Россией, из-за обильных дождей, которые повредили дорогу международного значения, ведущую к нему.

Ливень начался в Грузии в воскресенье вечером. Он нанес ущерб краю Мцхета-Мтианети, который расположен у границы с РФ. Были затоплены дома, придорожные кафе и рестораны, а также повреждены дороги. Властям республики пришлось подключить вертолет погранполиции для эвакуации застрявших в высокогорье туристов. По последним данным, из зоны стихии удалось вывезти более 150 иностранцев. Один гражданин иностранного государства погиб, пытаясь на мотоцикле проехать по дороге, на которую сошел оползень.

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