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19 минут назад

Reuters: Зеленский на саммите G7 попросил системы ПВО и ужесточение санкций против РФ

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите Группы семи (G7) попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также ужесточить санкции против России. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

Зеленский попросил ужесточить санкции против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, президент Украины попросил предоставить гарантии безопасности, оказать содействие в восстановлении страны, а также помочь в экспорте зерна, отмечает агентство. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы специальная военная операция РФ на Украине завершилась до наступления зимы.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

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