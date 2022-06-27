Зеленский попросил ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите Группы семи (G7) попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также ужесточить санкции против России. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.
Кроме того, президент Украины попросил предоставить гарантии безопасности, оказать содействие в восстановлении страны, а также помочь в экспорте зерна, отмечает агентство. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы специальная военная операция РФ на Украине завершилась до наступления зимы.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.