Зеленский попросил ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите Группы семи (G7) попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также ужесточить санкции против России. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

Кроме того, президент Украины попросил предоставить гарантии безопасности, оказать содействие в восстановлении страны, а также помочь в экспорте зерна, отмечает агентство. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы специальная военная операция РФ на Украине завершилась до наступления зимы.