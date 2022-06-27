Литва согласовала с ЕК правила транзита в Калининград

Власти Литвы проводят консультации с Еврокомиссией по вопросу транзита российских грузов в Калининградскую область. Об этом заявил советник президента балтийской республики Кестутис Будрис, пишет ТАСС.

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Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ранее ввел ЕС. В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными и пообещали принять ответные меры.

25 июня стало известно, что в ЕС прошли переговоры по вопросу перевозки грузов с основной территории России в Калининград. Представители Литвы настаивали на прежней позиции. Однако одна из стран ЕС потребовала не блокировать внутрироссийское сообщение с Калининградской областью.

«ЕК работает над разъяснением по применению пакетов санкций, проходят различные консультации. Сегодня было решено поддержать усилия правительства Литвы по дальнейшему согласованию мер с ЕС. Было достигнуто единодушное согласие об основных принципах и ключевых положениях, которым должна следовать Литва», - пояснил Будрис, комментируя ситуацию с доставкой грузов в Калининград.

При этом чиновник, слова которого цитирует портал Delfi, не привел никаких подробностей, однако пообещал, что будет дано общее разъяснение о применении санкций против России для всех стран ЕС.