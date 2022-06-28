Госдеп США ввел санкции против ФСБ России

«Государственный департамент поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства Российской Федерации », — приводит сообщение ведомства РИА Новости .

По данным Госдепа, с начала спецоперации сотрудники ФСБ якобы участвовали в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан.