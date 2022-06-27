Обзор иноСМИ: «несколько часов от дефолта» и энергохаос в Азии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«США и Европа не заинтересованы в дипломатии»

Американский публицист Ноам Хомский заявил The Nation, что завершить украинский кризис можно только с помощью дипломатии, но США и Европе этот вариант не нравится, так как он выгоден для России. По его мнению, с «почти стопроцентным единодушием» США и большая часть Европы хотят выбрать другой вариант - затянуть конфликт и посмотреть, сколько украинцев погибнет, как сильно пострадает Россия, сколько миллионов людей умрет от голода в Азии и Африке.

Хомский считает, что США и Европа стремятся «продолжить причинять вред России». Также он отметил, что пока Штаты винят Россию в самих США военные преступники «разгуливают повсеместно». Главным военным преступником современности Хомский назвал Генри Киссинджера - человека, который передал ВВС приказ о массированных бомбардировках Камбоджи - бомбить «все, что летает, и все, что движется». Хомский отметил, что не знает сопоставимого примера призыва к массовому геноциду.

«Россия в нескольких часах от дефолта»

После нескольких месяцев балансирования на грани технического дефолта из-за выплат по госдолгу в рублях, а не в долларах и евро, Россия оказалась в нескольких часах от драматической развязки финансовой битвы, которую ведут против нее США и другие страны, пишет Bloomberg.

Льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму около сто миллионов долларов закончился вечером 26 июня. Официального объявления о дефолте не будет, и Россия оспаривает такое определение (денег у страны достаточно, но из-за санкций она платит только в рублях), однако если инвесторы не получат деньги в нужной валюте к установленному сроку, 27 июня произойдет «событие дефолта», согласно облигационным документам. Оно станет первым для России за последние сто лет.

«Цены на энергоносители вызвали хаос в Азии»

На Шри-Ланке люди выстраиваются в многокилометровые очереди, чтобы заправить бак топливом. В Бангладеш магазины закрываются в 20:00 для экономии энергии. В Индии и Пакистане перебои в подаче электричества вынуждают школы и предприятия закрываться, а жителей оставляют без кондиционеров во время невыносимой жары, пишет Тара Субраманиам в своем материале для CNN.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с худшим за последние годы энергетическим кризисом и даже в сравнительно богатых странах, таких как Австралия, начинают проявляться экономические опасения. Оптовые цены на электроэнергию в Австралии в первом квартале 2022 года выросли на 141 процент по сравнению с 2021-м; домохозяйствам настоятельно рекомендуется сократить потребление. Индия впервые с 2015 года решила импортировать уголь. Субраманиам подчеркнула, что все эти страны пострадали от двойного воздействия пандемии и украинского кризиса.

«Американцы воруют топливо и перепродают со скидкой»

Американцы начали массово воровать топливо с заправок, из чужих машин и из розничных магазинов, чтобы перепродать его со скидкой на фоне рекордных цен, рассказал Fox News. Вице-президент Национальной ассоциации круглосуточных магазинов Джефф Ленард заявил телеканалу, что «в этом нет никакого робингудства»: они не грабят богатых и не одаряют бедных; кроме того, владельцы заправок меньше всего виноваты в высоких ценах.

Соучредитель NGT Academy Терри Ким заявил, что такие кражи могут «буквально довести бизнес до банкротства». Ленард рассказал, что около 25 процентов розничных продавцов столкнулись с ростом числа краж топлива по сравнению с прошлым годом. Воры пользуются разными способами - от выкачивания топлива из подземного резервуара для хранения до взлома системы заправки и сброса цен до чрезвычайно низкого уровня.

США выделят 200 миллиардов на борьбу с проектом Китая

США выделят 200 миллиардов долларов на инфраструктурный проект G7, призванный противостоять инициативе Китая «Один пояс, один путь», сообщает Fox News. В общей сложности лидеры «Семерки» обязались привлечь 600 миллиардов долларов частных и государственных средств за пять лет для финансирования инфраструктуры в развивающихся странах.